Задерживаются шесть поездов по сообщению с Крымом

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Один поезд дальнего следования задерживается в направлении Крыма и пять - из Крыма, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

На 10:00 по московскому времени четверга на 30 минут опаздывает поезд из Москвы в Севастополь.

Также опаздывают два состава в Москву из Симферополя (4 часа) и Севастополя (6 часов), а также по одному составу из Симферополя в Петербург (6 часов), Омск (4 часа) и Кисловодск (5,5 часа).

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания", - добавили в ГСЭ.

Причины опозданий не называются.

