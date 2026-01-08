В Саратовской области закрыли участки четырех федеральных трасс

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Власти Саратовской области временно ограничили движение транспорта на участках четырех федеральных автотрасс, сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Ограничения введены с 21:30 (20:30 мск) по местному времени на федеральных трассах Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград", А-298 автодороги Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан", Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов", Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" "Тамбов - Волгоград - Астрахань" в связи с туманом, видимость в котором менее 50 м.

Участки трасс закрыты до особого распоряжения дорожных служб региона.