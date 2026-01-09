Открыты участки трех федеральных трасс в Саратовской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Власти Саратовской области возобновили движение транспорта на участках трех федеральных автотрасс, сообщает телеграм-канал министерства дорожного хозяйства региона в пятницу.

Движение возобновлено на федеральных трассах Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград", А-298 автодороги Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с республикой Казахстан" и Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" в связи с улучшением погодных условий.

Ограничения продлены на участках федеральных трасс Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" "Тамбов - Волгоград - Астрахань" и на 317-428 км дороги Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" в связи с туманом видимостью менее 50 м.