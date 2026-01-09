В семи районах Орловской области зафиксировано отключение электроэнергии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В семи районах Орловской области зафиксировано отключение электричества, работает 51 аварийная бригада, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"В семи районах области есть отключения электричества, работает 51 аварийная бригада. Для обеспечения безопасности на дорогах задействовано 507 единиц техники", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

В регионе также сохраняются сложные погодные условия, добавил Клычков.

"Мокрый снег, дождь, переход с минусовых на плюсовые температуры создают сложности в электроэнергетике и на дорогах", - сообщил губернатор.