Поиск

В семи районах Орловской области зафиксировано отключение электроэнергии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В семи районах Орловской области зафиксировано отключение электричества, работает 51 аварийная бригада, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"В семи районах области есть отключения электричества, работает 51 аварийная бригада. Для обеспечения безопасности на дорогах задействовано 507 единиц техники", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

В регионе также сохраняются сложные погодные условия, добавил Клычков.

"Мокрый снег, дождь, переход с минусовых на плюсовые температуры создают сложности в электроэнергетике и на дорогах", - сообщил губернатор.

Орловская область Андрей Клычков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, поврежден объект инфраструктуры

Что произошло за день: четверг, 9 января

В Волгоградской области в столкновении трех машин погибли семь человек

Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

 Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

Глава Грайворонского округа ранен в результате атаки дрона

Направлявшийся в Москву самолет Utair вернулся в Дубай по техническим причинам

В Брюсселе заявили о праве стран ЕС проводить инспекции российских судов

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

 Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

В Коми перевернулся экскурсионный автобус с детьми

 В Коми перевернулся экскурсионный автобус с детьми

Москва призвала Вашингтон вернуться к нормам международного судоходства
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8082 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 109 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });