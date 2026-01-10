Поиск

Энергоснабжение восстановлено в Орловской области после циклона

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Энергетики полностью устранили последствия циклона "Френсис" в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.

"Все повреждения электросетей, обеспечивающих населенные пункты региона, устранены. Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме. Сейчас в приоритетном порядке отрабатываются индивидуальные заявки, восстанавливаются резервные схемы электроснабжения", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По его информации, в общей сложности в эти дни на энергообъектах Орловской области круглосуточно работало 45 бригад, сформированных из специалистов филиалов "Орелэнерго" и "Курскэнерго" - 175 человек.

Восстановлено более 2 тыс. км линий электропередач и более 500 обрывов проводов, удалено 300 оледеневших деревьев, заменены 67 поврежденных изоляторов, 12 траверс и 20 опор.

Андрей Клычков Орловская область Курскэнерго
