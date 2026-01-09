Поиск

Завершен первый этап строительства крупного детского медцентра в Крыму

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Специалисты завершили первый из трех этапов строительства Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории (Крым), сообщается на сайте правительства России в пятницу.

"В Евпатории завершился первый этап строительства Федерального детского реабилитационного центра, который включал три объекта: консультативно-диагностический корпус, здание стационара и административное здание", - говорится в сообщении.

Как пояснил зампред правительства Марат Хуснуллин, здание стационара рассчитано на 300 коек, уже получено разрешение на ввод его в эксплуатацию. Объект оснастили необходимым медицинским и технологическим оборудованием для проведения лечения по профилям нейрореабилитации, ортопедической и соматической реабилитации.

"В консультативно-диагностическом корпусе появились приемные отделения, отделения реанимации, лучевой диагностики, стационар круглосуточного пребывания, две операционные и др.", - говорится в сообщении.

В рамках первого этапа также отреставрировали административный корпус, работы по нему были завершены еще в 2024 году. Всего этапов будет три, в рамках которых построят общежитие на 225 мест для работников центра, корпус с обеденным и актовыми залами, пансионат для проживания родителей. Общий процент готовности объектов достиг 80%, их строительство планируют завершить в 2026 году, уточнил генеральный директор ППК "Единый заказчик" Карен Оганесян (заказчик строительства).

Контракт на проектирование и строительства крупного реабилитационного центра для детей заключили в 2021 году. Центр строится на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Общая площадь зданий комплекса составит около 100 тыс. кв. метров.

Стоимость контракта, согласно информации с портала госзакупок, составляет 18,7 млрд рублей. Генподрядчик - ГУП "Татинвестгражданпроект" (Казань).

Крым Евпатория Правительство РФ Марат Хуснуллин
