В ОАЭ в настоящее время находятся около 50 тысяч туристов из России

Фото: Andrew Aitchison / In pictures via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В ОАЭ, по предварительной информации, находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В их число входят те, кто следуют транзитом.

Также сообщается, что в Катаре находятся примерно 1 тыс. российских туристов, в Омане - около 700, в Бахрейне - около 300.

По информации АТОР, на данный момент угроза российским туристам в ОАЭ, Катаре и Бахрейне минимальна, с ними работают принимающие туроператоры.

"Организованных туристов в Израиле и Иране нет. Для этих стран действует запрет на продажу туров", - напомнили в ассоциации.

В АТОР также сообщили, что Иран, Израиль, Ирак, ОАЭ, Катар и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для авиасообщения. В связи с этим авиакомпании корректируют рейсы.