В ГД заявили, что Telegram останется в РФ, если выполнит все требования закона

Фото: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram сможет работать в России, если выполнит все требования российского законодательства, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

"Конечно, останется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в рамках проекта партии "Единая Россия" "Партком".

Вопрос, останется ли Telegram в РФ "или его все равно будут выжимать, потому что у нас есть свой Max", задал соведущий "Парткома" депутат Андрей Исаев.

Боярский для сравнения привел пример, что если по российским дорогам будет ездить автомобиль без номеров, не выполняющий ПДД и другие требования, то его изымут и поместят на штрафстоянку, чтобы он "пришел в себя".