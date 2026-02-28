Авиакомпании РФ продолжат летать в страны Персидского залива по обходным маршрутам

Рейсы российских авиакомпаний в Израиль и Иран временно выполняться не будут

Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рейсы российских авиакомпаний в Израиль и Иран временно выполняться не будут, сообщил российский Минтранс.

В текущем зимнем расписании полеты между Россией и Израилем выполняют две отечественные авиакомпании - "Азимут" и Red Wings. В Тегеран с частотой раз в неделю летает "Аэрофлот".

При этом авиакомпании РФ продолжат выполнять рейсы в страны Персидского залива по обходным маршрутам. В связи с увеличением расстояния вырастет полетное время, предупредил Минтранс.

При необходимости рейсы будут объединяться и выполняться на широкофюзеляжных самолетах.

О корректировке расписания рейсов по ряду направлений уже сообщил "Аэрофлот". Компания раз в неделю, по четвергам, летает из Москвы в Тегеран. Решение о выполнении рейса 5 марта будет зависеть от сроков закрытия воздушного пространства Ирана, пояснили в компании.

Скорректированы маршруты рейсов "Аэрофлота" в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана. Рейсы в/из Абу-Даби на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1-2 часа.

Часть рейсов "Аэрофлота" между Москвой/Санкт-Петербургом и Дубаем вынуждено отменены. Пассажирам отменных рейсов будет предложено переоформление на другие ближайшие рейсы, которые будут выполнены на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости. Пассажирам отмененных рейсов в/из Санкт-Петербурга предлагается перелет через Москву.

Ранее в субботу Израиль нанес удары по правительственным и военным объектам в Иране. Собеседник издания The Times of Israel сообщил, что израильская сторона готовится к тому, что конфликт продлится "несколько дней".