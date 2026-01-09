Ряд населенных пунктов в Северной Осетии остался без света из-за непогоды

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстанавливают электроснабжение нескольких населенных пунктов Северной Осетии, нарушенное из-за непогоды, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Из-за ухудшения погоды и сильного ветра некоторые районы Владикавказа и несколько населенных пунктов республики остались без электроснабжения", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, устранением неполадок продолжают заниматься более 20 аварийных бригад.

Энергоснабжение в Пригородном и Алагирском районах, а также во Владикавказе восстановлено.

Глава республики добавил, что в ближайшие сутки ожидается усиление ветра, особенно в горных и предгорных районах.