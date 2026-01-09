Обрывы ЛЭП и падения деревьев фиксируются в Орловской области из-за циклона

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Последствия прохождения циклона "Фрэнсис" ликвидируют в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков.

"В регионе продолжается ликвидация последствий циклона. Фиксируется значительное число обрывов линий электропередач в результате оледенения и падения деревьев. В настоящее время восстановлено электроснабжение более 300 населенных пунктов", - написал глава региона в пятницу в своем телеграм-канале.

Он отметил, что работы продолжаются в наиболее пострадавших от непогоды Урицком, Мценском, Шаблыкинском, Сосковском, Кромском, Дмитровском, Болховском, Хотынецком, Знаменском районах и Орловском муниципальном округе.

Уже отремонтировано и введено в работу 1 тыс. 445 километров линий электропередач, убрано почти 300 упавших от тяжести гололеда деревьев.

Работа бригад "Орелэнерго" идет круглосуточно и будет продолжаться до полного восстановления энергоснабжения, добавил Клычков.