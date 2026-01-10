Движение легковых автомобилей на трассе М8 возобновлено

Движение грузового транспорта все еще приостановлено

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава Ярославской области сообщил о постепенной стабилизации движения на трассе М8 в Переславль-Залесском округе.

"Дорожная обстановка на федеральной трассе М8 в Переславль-Залесском округе постепенно стабилизируется", - написал губернатор в субботу в своем телеграм-канале.

По его словам, на данный момент осуществляется пропуск легковых автомобилей в обе стороны. Движение грузового транспорта все еще приостановлено.

Евраев уточнил, что федеральные и региональные дорожные службы будут работать всю ночь для максимальной подготовки трасс к завтрашнему дню в условиях сложной погодной ситуации.

Губернатор рекомендует воздержаться от поездок вследствие неблагоприятных погодных условий. В случае необходимости можно воспользоваться альтернативным маршрутом по региональным трассам через Нагорье.