Двое суток потребуется для устранения последствий циклона во Владимирской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Последствия продолжающегося снегопада, пришедшего вместе с мощным балканским циклоном "Фрэнсис", ликвидируют во Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.

"Устранение последствий снегопада займёт не менее двух суток. В первую очередь будут убираться магистрали и места проезда общественного транспорта. До второстепенных улиц и дворовых территорий коммунальная техника дойдёт только после работы на основных дорогах", - написал глава региона в пятницу в своем телеграм-канале.

Также губернатор призвал граждан воздержаться от использования автомобилей.

По его информации, в минувшие сутки только дорожно-строительное предприятие АО "ДСУ-3" вывело на уборку снега на дорогах областного значения более 250 машин. Муниципалитеты также задействовали свою технику. Работы велись ночью, массово продолжаются и сейчас.

"Силы и средства мобилизованы, дополнительно задействованы ресурсы сторонних организаций. Работаем круглосуточно, чтобы к завершению зимних каникул всё функционировало в штатном режиме", - подчеркнул Авдеев.

По его информации, в ряде территорий непогода стала причиной аварий на электросетях.

"Ожидающееся вслед за снегопадом потепление - ситуация риска в энергетике. Уже вчера и сегодня наблюдались точечные аварийные отключения электроэнергии. Текущие проблемы специалисты должны ликвидировать сегодня к ночи", - проинформировал руководитель области.

Владимирская область
