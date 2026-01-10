Группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие из состава группировки "Восток" продолжают вклиниваться в глубину обороны украинских вооружённых формирований, сообщил в субботу офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

По его словам, в ходе боёв войска группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике украинских вооружённых формирований в районах населённых пунктов Терноватое, Петровка, Староукраинка, Верхняя Терса, Горькое, Прилуки и Любицкое.

"В течение суток противник потерял более 240 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, две буксируемые гаубицы и 11 автомобилей", - сказал Миськов.

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение украинским вооружённым формированиям на ряде направлений. За сутки уничтожены до 180 военнослужащих, БТР, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, пять складов боеприпасов противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

На этом участке линии боевого соприкосновения нанесено поражение формированиям противника в районах ряда населённых пунктов. За сутки ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств, сказал Астафьев.

Войска группировки "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение противнику в районах четырёх населённых пунктов Сумской и Харьковской областей. На этих направлениях за сутки уничтожено более 160 военнослужащих, девять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике противника в районе ряда населённых пунктов, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Валентин Первухин.

"Всего в зоне ответственности группировки уничтожено до 430 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - сказал Первухин.

Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян сообщил, что в боях уничтожены до 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, боевая машина ЗРК "Оса", две станции РЭБ и склад материальных средств противника.