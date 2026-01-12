Поиск

Несколько десятков пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ уничтожены за сутки в зоне СВО

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сутки уничтожили в зоне специальной военной операции 44 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ, сообщили в понедельник официальные представители группировок войск Вооружённых сил РФ.

"Выявлены и уничтожены 35 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По словам офицера пресс-центра группировки "Восток" Дмитрия Миськова, в течение минувших суток противник потерял станцию спутниковой связи Starlink и девять пунктов управления беспилотной авиацией.

Начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев, сообщил, что войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены пять антенн связи, терминал Starlink, семь робототехнических комплексов противника.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 января 2026 года Военная операция на Украине
Starlink ВСУ Запад РФ
