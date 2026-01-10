Авиакомпания "Россия" из-за ограничений в Шереметьево отменяет часть рейсов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" предупредила пассажиров о вынужденной корректировке расписания и отмене части рейсов в Шереметьево в течение сегодняшнего дня.

"В связи с ограничениями на приём рейсов в аэропорту Шереметьево 10 января авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полётов в течение сегодняшнего дня, в том числе путём отмены части рейсов", - говорится в телеграм-канале авиакомпании.

Там уточнили, что некоторые рейсы, направляющиеся в Москву, отправятся на запасные аэродромы.

Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме и делают всё возможное для минимизации последствий от корректировок расписания.

Ранее о корректировках в расписании полетов сообщили авиакомпаниях "Аэрофлот" и "Победа".