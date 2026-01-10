59 БПЛА уничтожены над территорией России минувшей ночью

Три из них ликвидированы над Московским регионом

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на субботу уничтожили 59 беспилотников над территорией страны, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 3 БПЛА сбиты над Московским регионом, один из них летел на Москву; 11 дронов сбиты над акваторией Черного моря, 10 - над Краснодарским краем, восемь - над Брянской, шесть - над Липецкой областью. По четыре беспилотника ликвидированы над Калужской областью, Азовским морем, а также над Республиками Крым и Адыгея. Два БПЛА ликвидированы над Белгородской областью и по одному - над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.