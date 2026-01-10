Минобороны сообщило о поражении дронов над Адыгеей, Крымом и Костромской областью

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что с 07:00 до 09:00 субботы дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в Минобороны РФ, четыре БПЛА поражены над территорией Республики Крым, три БПЛА - над территорией Костромской области и один БПЛА - над территорией Республики Адыгея.

Ранее в ведомстве сообщали, что военные в ночь на субботу уничтожили 59 беспилотников над территорией страны.