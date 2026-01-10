В Тульской области восстановили электроснабжение более 80% оставшихся без света жителей

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Тульской области к 10:00 восстановлено электроснабжение более 80% пострадавших от непогоды потребителей, сообщила пресс-служба "Тулэнерго" в субботу.

Для обеспечения электроэнергией социально значимых и инфраструктурных объектов задействованы резервные источники электроснабжения.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что наибольшее количество сбоев в работе электросетевой инфраструктуры зафиксировано в Воловском, Богородицком, Плавском, Чернском районах и городском округе Новомосковск.