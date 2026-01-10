Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики Украины и хранилищам горючего

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение суток нанесли удары по объектам энергетики Украины, хранилищам горючего, сбили семьдесят беспилотников ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, хранилищам горючего...", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Отмечается, что нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских военных в 153 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в Минобороны.