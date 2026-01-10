Военные группировки "Восток" продвинулись вглубь обороны ВСУ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за сутки улучшили положение на ряде направлений специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области, Терноватое, Бойково и Новоукраинка Запорожской области", - сказано в сообщении министерства, распространенном в субботу.

По данным ведомства, войска группировок "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южной" - улучшили положение по переднему краю, "Север" - улучшили тактическое положение.

Новость дополняется