В зоне СВО за сутки уничтожено свыше 40 пунктов управления беспилотной авиацией украинской армии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сутки уничтожили в зоне специальной военной операции более 40 пунктов управления беспилотной авиацией вооруженных сил Украины и несколько станций спутниковой связи Starlink противника, сообщили в воскресенье официальные представители группировок войск Вооруженных сил РФ.

"Выявлены и уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По словам начальника пресс-центра "Южной" группировки Вадима Астафьева, "войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено шесть антенн связи и пять терминалов Starlink, пять робототехнических комплексов".

"Поражено 35 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, два пункта управления и десять антенн БПЛА", - сказал Астафьев.

Офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов сообщил, что за сутки уничтожены две станции спутниковой связи Starlink и шесть пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

