В Свердловской области почти 11 тысяч человек остались без тепла из-за аварии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Авария в котельной произошла в воскресенье в городе Кушва Свердловской области, без тепла и горячей воды остались более 10,9 тыс. человек, включая почти 1,6 тыс. детей, говорится в сообщении главного управления МЧС России по Свердловской области.

Тепло не подается в общей сложности в 189 многоквартирных жилых домах и 104 частных, а также в 16 социальных объектах, в числе которых центральная районная больница.

Теплоснабжение приостановлено из-за нарушения подпитки котельной "Рудничная", она в настоящий момент не работает.

В сообщении МЧС отмечается, что в поселке Баранчинский на базе спортивной школы готовится пункт временного размещения, рассчитанный на 290 человек.

По данным Гидрометцентра России, температура в Кушве находится на уровне минус 16 градусов.