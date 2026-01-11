Поиск

Теплоснабжение в свердловской Кушве восстановлено после аварии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Работа котельной в городе Кушва Свердловской области после аварии восстановлена, тепло и горячая вода начали поступать потребителям, сообщает департамент информационной политики региона.

"В котельной "Рудничная" в городе Кушва запущены три котла, они работают в штатном режиме. Отопление в квартиры жителей многоквартирных и частных домов, организаций поступает стабильно, температура воды в системе отопления поднимается до нормативных значений", - говорится в сообщении.

Ликвидация последствий аварии находится под контролем министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и МЧС, отмечает департамент.

Как сообщалось, теплоснабжение было приостановлено из-за нарушения подпитки котельной в Кушве утром 11 января. Без отопления и горячей воды остались более 10,9 тыс. человек, а также 16 социальных объектов.

Свердловская область Кушва
