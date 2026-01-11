Поиск

Движение транспорта приостановлено на Военно-Грузинской дороге из-за лавин

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии из-за схода лавин в Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Ограничения введены на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ с 05:20 11 января по московскому времени до особого распоряжения, говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога
