Легковому транспорту разрешили проезд по Военно-Грузинской дороге

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Движение легкового транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии в обоих направлениях с 09:20 11 января по московскому времени после расчистки дорожного полотна, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Ранее движение всех видов транспорта было приостановлено с 05:20 11 января по Москве из-за схода лавин в Грузии. Для грузовиков дорога закрыта с 01:00 9 января.

Кроме того, в региональном главке МЧС предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций в горных районах Северной Осетии из-за схода лавин. Предупреждение действует с 18:00 11 января до 18:00 12 января.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.