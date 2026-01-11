Поиск

Лавина сошла на горную автодорогу в Дагестане

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Снежная лавина сошла на автодорогу республиканского значения в Цунтинском районе Дагестана, сообщило государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор" в своем телеграм-канале в воскресенье.

"На участке автодороги регионального значения "Агвали - Шаури - Кидеро" (49 км) в Цунтинском районе, ориентировочно в 4:00 мск 11 января произошел сход снежной лавины. Движение автотранспорта временно закрыто", - говорится в сообщении.

Транспортное сообщение с населенными пунктами прервано не было, движение осуществляется по альтернативному маршруту через Бежтинский участок по автодороге "Тлядал - Бежта - Кидеро".

Сроки расчистки дорожного полотна от снега не уточняются.

Дагестан
