В Дагестане восстановлено движение на закрытой из-за схода лавины дороге

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Дорожники восстановили движение автотранспорта на участке автодороги в Цунтинском районе Дагестана, прерванное из-за схода лавины, сообщает в воскресенье государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор" в своем телеграм-канале.

К 12:30 по московскому времени обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме, говорится в сообщении.

Продолжаются работы по расчистке дороги до полной ширины проезжей части.

Ранее сообщалось, что утром 11 января из-за схода лавины был временно закрыт проезд по участку автодороги республиканского значения в Цунтинском районе Дагестана.