Минобороны сообщило об отражении за сутки двух атак ВСУ на купянском направлении

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сутки отразили на купянском направлении две атаки ВСУ, сообщило министерство обороны РФ в воскресенье.

"На купянском направлении отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, в ходе этих боев уничтожено до 15 украинских военнослужащих.

Согласно сообщению Минобороны, "не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения своего присутствия в городе предприняли безуспешную попытку установки при помощи беспилотного летательного аппарата украинского флага на здании городской администрации".

"Флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены", - говорится в сообщении.