Российские военные сообщили об отражении украинской контратаки в районе Купянска

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие отразили контратаку украинских подразделений в районе Купянска, сообщил в четверг начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака подразделений 1-й бригады Нацгвардии в районе населенного пункта Осиново", - сказал Бигма.

По его словам, потери ВСУ составили до 10 военнослужащих и бронеавтомобиль.

Бигма сообщил, что в течение суток группировкой вскрыты и уничтожены 44 пункта управления беспилотниками, станция спутниковой связи Starlink и шесть складов боеприпасов ВСУ.

Представитель "Южной" группировки войск Вадим Астафьев сообщил, что группировка нанесла удары по украинским подразделениям на краматорском, константиновском и славянском направлениях.

"Уничтожено 12 антенн связи, два ретранслятора и терминал Starlink, 10 робототехнических комплексов. Поражено 10 пунктов временной дислокации, а также 46 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал Астафьев.

Группировка "Восток" за сутки уничтожила три станции спутниковой связи Starlink, пять дронов и восемь пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил представитель группировки Дмитрий Миськов.

