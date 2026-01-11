Поиск

Российские военные сообщили об ударах по задействованным в интересах ВСУ объектам

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по предприятию ВПК Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, сообщает министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны, распространенном в воскресенье.

Удары нанесены также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Ведомство информирует, что "средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
