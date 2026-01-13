В "Южной" группировке заявили об ударах по пунктам дислокации и блиндажам ВСУ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары беспилотниками по пунктам временной дислокации, опорным пунктам и блиндажам армии Украины, сообщил во вторник представитель "Южной" группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены шесть антенн связи и терминал Starlink, шесть робототехнических комплексов", - сказал Астафьев.

"Поражены восемь пунктов временной дислокации, четыре опорных пункта, а также 39 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сообщил Астафьев.