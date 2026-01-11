Поиск

Минобороны сообщило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток продвинулись вглубь обороны ВСУ в зоне действия группировки войск "Восток", на других направлениях также улучшены позиции, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченковское, Зализничное, Прилуки, Новоукраинка, Жовтневое, Голубково, Самойловка Запорожской области и Александровка Днепропетровской области", - заявили в военном ведомстве в воскресенье.

"Противник потерял более 290 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств", - сообщили российские военные.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" в течение суток улучшили тактическое положение, нанесли удары по ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Синиха, Новоосиново, Моначиновка, Нечволодовка и Глушковка Харьковской области", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в зоне действия группировки "Север" ВСУ потеряли до 205 человек, группировки "Запад" - до 200.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Николаевка, Райское, Краматорск и Славянск Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.

По данным российских военных, здесь потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск "Центр" в течение суток улучшили тактическое положение, уничтожили свыше 400 украинских военных в ДНР и Днепропетровской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Магнитная буря с сильными полярными сияниями произошла ночью

Аэропорты Калуги и Тамбова возобновили работу

 Аэропорты Калуги и Тамбова возобновили работу

Четыре человека ранены после атаки БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО за три часа сбили 33 беспилотника над четырьмя регионами РФ

 Силы ПВО за три часа сбили 33 беспилотника над четырьмя регионами РФ

Два человека ранены при атаке десяти БПЛА на Воронеж

Что произошло за день: суббота, 10 января

Морской пассажирский транспорт в воскресенье приостановит работу в Севастополе

Транскам открыли для всех видов транспорта после непогоды

Тридцать три беспилотника нейтрализованы с 09:00 до 16:00 над регионами России

Снегопад в московском регионе привел к отмене 35 авиарейсов и задержке около восьмидесяти
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8100 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 113 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });