Минобороны сообщило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток продвинулись вглубь обороны ВСУ в зоне действия группировки войск "Восток", на других направлениях также улучшены позиции, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченковское, Зализничное, Прилуки, Новоукраинка, Жовтневое, Голубково, Самойловка Запорожской области и Александровка Днепропетровской области", - заявили в военном ведомстве в воскресенье.

"Противник потерял более 290 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств", - сообщили российские военные.

По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" в течение суток улучшили тактическое положение, нанесли удары по ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Синиха, Новоосиново, Моначиновка, Нечволодовка и Глушковка Харьковской области", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в зоне действия группировки "Север" ВСУ потеряли до 205 человек, группировки "Запад" - до 200.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Николаевка, Райское, Краматорск и Славянск Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.

По данным российских военных, здесь потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины.

В Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск "Центр" в течение суток улучшили тактическое положение, уничтожили свыше 400 украинских военных в ДНР и Днепропетровской области.