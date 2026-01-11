Поиск

Командование МКС в понедельник перейдет космонавту "Роскосмоса"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американский астронавт Майк Финке в понедельник передаст командование Международной космической станцией (МКС) российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову в связи с досрочным возвращением миссии Crew-11 с орбитальной лаборатории на Землю, сообщило NASA.

Досрочное возращение связано с состоянием здоровья одного из членов экипажа миссии из-за длительного пребывания в условиях микрогравитации.

Миссия Crew-11 прибыла на станцию 2 августа прошлого года на корабле Crew Dragon компании SpaceX. В ее состав входят астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

С отбытием миссии Crew-11, которое планируется 15 января, на борту МКС останется только один астронавт NASA Кристофер Уильямс, который прибыл на борт орбитальной лаборатории вместе с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым 27 ноября прошлого года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".

МКС Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Магнитная буря с сильными полярными сияниями произошла ночью

Аэропорты Калуги и Тамбова возобновили работу

 Аэропорты Калуги и Тамбова возобновили работу

Четыре человека ранены после атаки БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО за три часа сбили 33 беспилотника над четырьмя регионами РФ

 Силы ПВО за три часа сбили 33 беспилотника над четырьмя регионами РФ

Два человека ранены при атаке десяти БПЛА на Воронеж

Что произошло за день: суббота, 10 января

Морской пассажирский транспорт в воскресенье приостановит работу в Севастополе

Транскам открыли для всех видов транспорта после непогоды

Тридцать три беспилотника нейтрализованы с 09:00 до 16:00 над регионами России

Снегопад в московском регионе привел к отмене 35 авиарейсов и задержке около восьмидесяти
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8100 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 113 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });