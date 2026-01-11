Командование МКС в понедельник перейдет космонавту "Роскосмоса"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американский астронавт Майк Финке в понедельник передаст командование Международной космической станцией (МКС) российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову в связи с досрочным возвращением миссии Crew-11 с орбитальной лаборатории на Землю, сообщило NASA.

Досрочное возращение связано с состоянием здоровья одного из членов экипажа миссии из-за длительного пребывания в условиях микрогравитации.

Миссия Crew-11 прибыла на станцию 2 августа прошлого года на корабле Crew Dragon компании SpaceX. В ее состав входят астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

С отбытием миссии Crew-11, которое планируется 15 января, на борту МКС останется только один астронавт NASA Кристофер Уильямс, который прибыл на борт орбитальной лаборатории вместе с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым 27 ноября прошлого года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".