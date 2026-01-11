NASA подтвердило возможность возвращения миссии Crew-11 с МКС 15 января

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Погодные условия на данный момент благоприятствуют для досрочного возвращения корабля Crew Dragon с миссией Crew-11 с МКС на Землю 15 января, сообщило NASA.

Специалисты в предстоящие дни продолжат наблюдать за метеоданными в районе приводнения корабля Crew Dragon в Тихом океане вблизи Калифорнии, отметило американское космическое ведомство.

Досрочное возращение связано с состоянием здоровья одного из членов экипажа миссии из-за длительного пребывания в условиях микрогравитации. В состав миссии Crew-11, прибывшей на станцию 2 августа прошлого года на корабле Crew Dragon компании SpaceX, входят астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, астронавт Японского космического агентства (JAXA) Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов.

По сообщению NASA, в понедельник американский астронавт Майк Финке в ходе церемонии передаст командование МКС российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову.

С отбытием миссии Crew-11 на борту МКС останется только один астронавт NASA Кристофер Уильямс, который прибыл на борт орбитальной лаборатории вместе с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым 27 ноября прошлого года на российском пилотируемом корабле "Союз МС-28".