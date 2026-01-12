"Автозавод СПб" возобновил производство после новогодних каникул

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) в понедельник возобновило сборку автомобилей под брендом Lada Iskra, приостановленную с 31 декабря по 11 января включительно в связи с новогодними каникулами, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"Автозавод Санкт-Петербург" приступил к выпуску Lada Iskra в сентябре минувшего года в рамках заключенного на ПМЭФ-2025 соглашения об организации производства автомобилей в Санкт-Петербурге. На предприятии предусмотрено серийное производство всех модификаций семейства Lada Iskra (седан, универсал и SW Cross в различных цветах и комплектациях, с механической и автоматической трансмиссией).

Активы петербургского автозавода ранее принадлежали Nissan, предприятие которого работало с 2009 по 2022 год. После решения японского концерна об уходе из РФ завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки. В настоящее время владельцы завода не раскрываются.

"АвтоВАЗ" как производственный партнер петербургского завода летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5, который собирался на основе модели FAW Bestune T77. Однако партнерство "АвтоВАЗа" и китайского FAW не сложилось, и площадка в Санкт-Петербурге прекратила выпуск этих машин.

В марте 2024 года завод объявил о начале сборки автомобилей уже под брендом Xcite, продажи которых стартовали в РФ в конце весны того же года. Среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 7 по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен модели Chery Tiggo 7 Pro. В ноябре начались продажи второй модели кроссовера под брендом Xcite - X-Cross 8. Пресс-служба "Автозавода СПб" сообщала, что на предприятии в 2024 году было собрано порядка 20 тыс. автомобилей под брендом Xcite. В сентябре 2025 года генеральный директор предприятия Иван Миронов заявил о приостановке сборки автомобилей Xcite.