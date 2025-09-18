Поиск

"Автозавод СПб" начал выпускать Lada Iskra

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Автозавод Санкт-Петербург" приступил к выпуску Lada Iskra, сообщил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов журналистам в четверг.

"За два месяца смогли выстроить производство так, что подготовили к сборке на конвейере в Петербурге (...) Lada Iskra. (...) В первую очередь автомобили ориентированы по логистике на реализацию в СЗФО, восточной части ЦФО. В этом плане проект в Петербурге будет гармоничным развитием проекта в Тольятти", - сказал Соколов.

Соглашение об организации производства Lada Iskra в Санкт-Петербурге было подписано "АвтоВАЗом" и "Автозаводом СПб" в июне на ПМЭФ-2025.

На петербургском автозаводе предусмотрено серийное производство всех модификаций семейства Lada Iskra (седан, универсал и SW Cross в различных цветах и комплектациях, с механической и автоматической трансмиссией).

Как сообщалось, всего до конца 2025 года "Автозавод "Санкт-Петербург" может выпустить до 4 тысяч Lada Iskra.

Соколов ранее заявлял, что Lada Iskra, производство которой началось в Тольятти в апреле этого года, должна стать "самым массовым, самым народным автомобилем".

Тогда же он заявлял, что в 2026 году планируется удвоить объем выпуска Lada Iskra в Петербурге.

Активы петербургского автозавода ранее принадлежали Nissan, предприятие которого работало с 2009 по 2022 год. После решения японского концерна об уходе из РФ завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки. Сейчас владельцы завода не раскрываются.

"АвтоВАЗ" как производственный партнер петербургского завода летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5, который собирался на основе модели FAW Bestune T77. Однако партнерство "АвтоВАЗа" и китайского FAW не сложилось, и площадка в Петербурге прекратила выпуск этих машин.

В марте 2024 года завод объявил о начале сборки автомобилей уже под брендом Xcite, продажи которых стартовали в РФ в конце весны того же года. Среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 7 по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен модели Chery Tiggo 7 Pro. В ноябре стартовали продажи второй модели кроссовера под брендом Xcite - X-Cross 8. Пресс-служба "Автозавода СПб" сообщала, что на предприятии в 2024 году было собрано порядка 20 тыс. автомобилей под брендом Xcite.

Автозавод СПб Lada Iskra АвтоВАЗ
