Шесть человек насмерть отравились угарным газом в саратовском Балаково

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - По факту смерти шести человек в городе Балаково Саратовской области возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СКР в своем телеграм-канале в понедельник.

Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По информации СКР, утром 12 января в квартире дома на улице Академика Жук были обнаружены тела шести человек: 45-летней женщины и 50-летнего мужчины, двух их сыновей 9 и 4 лет, а также еще двух человек, говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования.