Обеспеченные россияне все чаще путешествуют по стране в сопровождении ученых

В таких поездках туристы участвуют в экологических работах или наблюдают за природой

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Обеспеченные российские туристы выбирают туры по России с образовательным уклоном, сочетая активный природный туризм с экспедициями, экоработами в сопровождении ученых, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"География премиальных путешествий из года в год концентрируется в таких регионах, как Алтай, Байкал, Камчатка, Сахалин, Курильские острова, Кольский полуостров. Набирают популярность Ямал, Якутия, Чукотка, различные круизные программы, Кавказ, туры, охватывающие в одном маршруте несколько регионов. В этих местах туристы все чаще выбирают путешествия с познавательным уклоном в сопровождении ученых - участвуют в экологических работах, наблюдают за птицами и животными", - рассказали в объединении.

Как отметила гендиректор компании "ЛБ Тур" Елизавета Бордыкова, активно развивается тренд на приключенческие маршруты - экспедиции на багги, на вертолетах, джипах, квадроциклах, снегоходах - в зависимости от сезона.

"Популярны трекинговые маршруты с забросами на вертолетах и радиальные трекинги по горам, то есть люди хотят и активной составляющей, и познавательной, в том числе познакомиться с бытом и традициями местного населения, даже пожить среди них какое-то время. Стоимость подобных программ составляет от двух до нескольких десятков миллионов рублей", - пояснила она.

Эксперт упомянула также растущий тренд на научную составляющую в поездке: гостям премиального сегмента интересно провести часть путешествия в сопровождении археолога, геолога, астронома и других специалистов.

"В основном берут отели 5*, преимущественно востребованы шале на две, три или более спален, как правило, в регионах с красивой природой, в той же в горной местности. Многие высказывают пожелание, чтобы дома на природе были построены из натуральных материалов, например, кедра", - уточнила Бордыкова.

По словам генерального директора компании "Арт-Тур" Дмитрия Арутюнова, среди вип-клиентов спросом пользуются Северный Кавказ, Дагестан, Осетия, где не только очень красиво, но и развивается инфраструктура, появляются интересные объекты размещения.

"Конечно, востребованы такие знаковые места, как Камчатка, Байкал, Владивосток, Алтай. У нас по Камчатке на июль-август все уже практически распродано. Стоимость подобных поездок по России начинается от 600-700 тысяч рублей", - добавил он.

Как отметила начальник отдела продаж компании "Содис" Ирина Мануильская, по-прежнему среди премиальных российских направлений лидируют Камчатка, Алтай и Байкал, очень выросли объемы по Мурманску. Также растет спрос на спа-отдых высокого класса, в частности, в Кисловодске.