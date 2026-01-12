Поиск

Минобороны РФ заявило о контроле над селом Новобойковское Запорожской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российская армия установила контроль над селом Новобойковское в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новобойковское Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

"Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Орехов, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области", - сообщило военное ведомство.

По его информации, за сутки в зоне действий группировки "Днепр" уничтожены до 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Запорожская область Новобойковское
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну

БПЛА атаковал объект энергетики в Курской области

Комитет Думы одобрил проект об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

 Комитет Думы одобрил проект об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

Профильный комитет Думы одобрил повышение штрафов за нарушения правил обращения с животными

Погрузка на сети РЖД в в 2025 году снизилась на 5,6%

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железнодорожном мосту

"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе после каникул

 "АвтоВАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе после каникул

В Эрмитаже случилось короткое замыкание
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8105 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 17 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });