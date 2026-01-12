Минобороны РФ заявило о контроле над селом Новобойковское Запорожской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российская армия установила контроль над селом Новобойковское в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новобойковское Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

"Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Орехов, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области", - сообщило военное ведомство.

По его информации, за сутки в зоне действий группировки "Днепр" уничтожены до 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.