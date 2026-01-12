С 2020 г. в РФ заблокировали более 117 тыс. сайтов, нелегально торгующих лекарствами

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Свыше 117 тыс. сайтов, нелегально продающих лекарства в интернете, заблокировано по решению Росздравнадзора в период с 2020 года.

В 2025 году было заблокировано порядка 21,5 тысяч сайтов, говорится в телеграм-канале Росздравнадзора в понедельник.

Основными причинами блокировки сайтов стало отсутствие лицензии на осуществление фармдеятельности и разрешения на дистанционную торговлю; предложение о реализации запрещенных к продаже незарегистрированных лекарств; препаратов для прерывания беременности; психоактивных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, и других рецептурных лекарственных средств, уточнили в ведомстве.

Всего в период с сентября 2020 года по настоящее время сотрудниками Росздравнадзора проанализирована информация, размещённая на 176,5 тыс. интернет-ресурсах, отмечается в сообщении.