Движение всех видов транспорта приостановят на Транскаме из-за непогоды

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Проезд всех видов транспорта временно будет приостановлен с 13 января на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии из-за лавинной опасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В связи с ухудшением погодных условий, лавиноопасностью и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 00:00 мск 13 января", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ограничения введены до особого распоряжения.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.