Шойгу осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

"Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что секретарь СБ РФ заявил о готовности развивать двустороннее сотрудничество на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

"Стороны условились продолжить контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности", - заявили в Совбезе.