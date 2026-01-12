Поиск

Шойгу осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с секретарем высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

"Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации решительно осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела Ирана", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что секретарь СБ РФ заявил о готовности развивать двустороннее сотрудничество на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

"Стороны условились продолжить контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности", - заявили в Совбезе.

Сергей Шойгу СБ РФ Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Более 1 тыс. DDoS-атак отражено специалистами РКН в декабре

Военные РФ сообщили, что ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиазавод

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну

БПЛА атаковал объект энергетики в Курской области

Комитет Думы одобрил проект об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

 Комитет Думы одобрил проект об увеличении до 2,5 млн руб. штрафов за нарушение границы РФ

Профильный комитет Думы одобрил повышение штрафов за нарушения правил обращения с животными
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8107 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 17 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });