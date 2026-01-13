Российские военные отразили две украинские контратаки в районе Купянска

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российская армия отразила две контратаки украинских подразделений в районе Купянска, сообщил во вторник представитель группировки войск "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 1-й бригады Нацгвардии и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенных пунктов Осиново и Благодатовка", - сказал он.

По словам Бигмы, в результате уничтожены до 10 украинских военнослужащих и бронетранспортер M113 американского производства.

Бигма сообщил, что за сутки подразделениями группировки "Запад" уничтожены 34 украинских пункта управления беспилотной авиацией.