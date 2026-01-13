Поиск

Российские военные отразили две украинские контратаки в районе Купянска

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российская армия отразила две контратаки украинских подразделений в районе Купянска, сообщил во вторник представитель группировки войск "Запад" Иван Бигма.

"На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки подразделений 1-й бригады Нацгвардии и 92-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенных пунктов Осиново и Благодатовка", - сказал он.

По словам Бигмы, в результате уничтожены до 10 украинских военнослужащих и бронетранспортер M113 американского производства.

Бигма сообщил, что за сутки подразделениями группировки "Запад" уничтожены 34 украинских пункта управления беспилотной авиацией.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 января 2026 года Военная операция на Украине
Купянск Украина ВС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экстренное предупреждение о сильном ветре и метели объявлено в Магадане

 Экстренное предупреждение о сильном ветре и метели объявлено в Магадане

Российские военные отразили две украинские контратаки в районе Купянска

Во вторник Госдума откроет весеннюю сессию

 Во вторник Госдума откроет весеннюю сессию

С вечера понедельника российские военные уничтожили над регионами РФ 78 дронов ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Более 1 тыс. DDoS-атак отражено специалистами РКН в декабре

Военные РФ сообщили, что ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиазавод

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8110 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 21 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });