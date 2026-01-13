Экстренное предупреждение о сильном ветре и метели объявлено в Магадане

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сильный ветер до 30 м/с и метель ожидаются 14 января в трех муниципалитетах Магаданской области, в том числе в городе Магадан, сообщает во вторник пожарно-спасательный центр региона.

"Ночью 14 января в городе Магадане, местами в Ольском муниципальном округе ожидается ветер северо-восточный 18-23 м/с с метелью, на востоке Ольского муниципального округа местами 25-30 м/с с метелью", - говорится в сообщении.

Днем 14 января в Магадане скорость ветра составит 15-20 м/с, на востоке Ольского округа - 19-24 м/с с метелью.Также на юге Хасанского муниципалитета сутки ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с с метелью.

В связи с этим в муниципалитетах возможны чрезвычайные ситуации, вызванные снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и связи, нарушением работы автотранспорта, травматизмом и гибелью людей. Жителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов на личных машинах, особенно по лавиноопасным участкам.