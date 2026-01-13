Водитель автобуса осужден в Приамурье по делу о ДТП с более чем 20 пострадавшими

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд в Амурской области признал водителя междугороднего автобуса, пассажиры которого осенью прошлого года пострадали в ДТП, виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает во вторник пресс-служба суда.

"В сентябре 2025 года осужденный выполнял регулярный рейс по маршруту Свободный - Благовещенск" на автобусе IVECO, рассчитанном на 19 сидячих мест. Несмотря на это, водитель по пути следования неоднократно останавливался и брал дополнительных пассажиров, в том числе разрешив некоторым из них ехать стоя", - говорится в сообщении.

Суд установил, что некоторые пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, водитель превысил допустимое количество пассажиров в междугороднем автобусе. В результате ДТП более 20 человек получили травмы различной степени тяжести, включая тяжкий вред здоровью.

Фигурант пояснил суду, что брал дополнительных пассажиров, потому что хотел помочь людям, которым срочно нужно было уехать.

Суд признал водителя виновным в оказании услуг, "не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Учитывая признание вины, раскаяние, активное содействие следствию, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и тяжелое состояние здоровья подсудимого после ДТП, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание - штраф 100 тыс. рублей. Гражданские иски со стороны потерпевших в рамках уголовного дела заявлены не были.

2 сентября прошлого года рейсовый автобус, следовавший из Свободного в Благовещенск, столкнулся на трассе с автомобилем Toyota Crown. По данным Минздрава области, из 20 пострадавших три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Причиной аварии стал выезд на встречную полосу, который совершил нетрезвый водитель Toyota. Уголовное дело в отношении виновника аварии прекращено, он скончался от полученных травм в больнице.