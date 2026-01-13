Поиск

Семь поселков остались без света из-за непогоды в Новокузнецком округе Кузбасса

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электричества произошло в семи поселках Новокузнецкого округа Кемеровской области, сообщает глава округа Андрей Шарнин в своем официальном телеграм-канале во вторник.

"Сегодня в результате обильного снегопада и шквалистого ветра произошло аварийное отключение электроснабжения на ряде территорий округа", - говорится в сообщении.

Под отключения попали следующие поселки: Калиновский, Красинск, Рассвет, Учул, Верх-Кинерки, Гавриловка и Бенжереп-1.

По данным главы округа, для восстановления подачи электроэнергии задействованы 3 бригады специалистов.

