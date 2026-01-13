Проверка организована после гибели новорожденных в новокузнецком роддоме

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность) организована в Кузбассе после сообщений о гибели новорожденных в Новокузнецком роддоме N1, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области во вторник.

Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области уточняет, что ведомство также проводит проверку.

Как уточнили "Интерфаксу" в экстренных службах, речь идет о девяти случаях гибели новорожденных во время новогодних каникул.

Кроме того, во вторник, 13 января, на официальном сайте роддома появилась информация, что в роддоме приостановлена госпитализация пациенток.

"В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре по санитарно-эпидемиологическим показаниям приостановлена госпитализация пациенток", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что приостановка вводится "на время проведения карантинных мероприятий".