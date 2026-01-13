Минздрав Кузбасса проверит роддом в Новокузнецке после смерти девяти младенцев

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Кемеровской области проводит проверку по факту гибели новорожденных в Новокузнецком роддоме № 1, сообщил глава ведомства Андрей Тарасов в прямом эфире во "ВКонтакте".

"Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство, выезжала комиссия Минздрава, выезжали главные внештатные специалисты для оценки ситуации", - сказал министр и пообещал дать официальную информацию по завершении проверки.

Ранее о начале доследственной проверке случившегося по статье 293 УК (халатность) сообщили в СК, проверка началась по следам публикации в СМИ. Свои проверки начали прокуратура Кузбасса, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

Как уточняли "Интерфаксу" в экстренных службах, речь идет о девяти случаях смерти новорожденных во время новогодних каникул.

На сайте роддома 13 января было опубликовано сообщение о том, что роддом перестал принимать пациенток.

"В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре по санитарно-эпидемиологическим показаниям приостановлена госпитализация пациенток", - говорится в сообщении.