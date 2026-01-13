Поиск

Жителей Белгородской области при отсутствии света будут перевозить

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решениях, принятых в ходе совещания, посвященного сложной ситуации с частичной потерей тепла и электроэнергии в регионе, а также возможному ее дальнейшему ухудшению.

"Мы понимаем, что полностью за счёт резервной генерации восстановить поставку электроэнергии в жилые дома, в многоквартирные дома в первую очередь и на промышленные предприятия невозможно", - сказал он.

"В том числе при потере тепла и электроэнергии, - будем перевозить в те муниципалитеты, которые способны принять такое количество людей, или перемещать их в другие регионы", - сказал глава региона в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале во вторник.

Он подчеркнул, что речь не идёт о массовой эвакуации или срочном переезде, а лишь о готовности к таким мерам в чрезвычайных обстоятельствах.

"Нужно просто понимать в случае возникновения сложной, чрезвычайной ситуации, когда может не быть тепла и электроэнергии, последовательность своих действий. Если есть возможность, переезжаем, перевозим детей к родственникам - там, где есть тепло и электроэнергия. Если нет, то мы, как и всегда, рядом", - отметил Гладков.

Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

 Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

Жителей Белгородской области при отсутствии света будут перевозить

Проверка организована после гибели новорожденных в новокузнецком роддоме

Экстренное предупреждение о сильном ветре и метели объявлено в Магадане

 Экстренное предупреждение о сильном ветре и метели объявлено в Магадане

Российские военные отразили две украинские контратаки в районе Купянска

Во вторник Госдума откроет весеннюю сессию

 Во вторник Госдума откроет весеннюю сессию

С вечера понедельника российские военные уничтожили над регионами РФ 78 дронов ВСУ

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Более 1 тыс. DDoS-атак отражено специалистами РКН в декабре

Военные РФ сообщили, что ударом "Орешника" вывели из строя Львовский авиазавод
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8111 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 23 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });