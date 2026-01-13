Жителей Белгородской области при отсутствии света будут перевозить

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решениях, принятых в ходе совещания, посвященного сложной ситуации с частичной потерей тепла и электроэнергии в регионе, а также возможному ее дальнейшему ухудшению.

"Мы понимаем, что полностью за счёт резервной генерации восстановить поставку электроэнергии в жилые дома, в многоквартирные дома в первую очередь и на промышленные предприятия невозможно", - сказал он.

"В том числе при потере тепла и электроэнергии, - будем перевозить в те муниципалитеты, которые способны принять такое количество людей, или перемещать их в другие регионы", - сказал глава региона в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале во вторник.

Он подчеркнул, что речь не идёт о массовой эвакуации или срочном переезде, а лишь о готовности к таким мерам в чрезвычайных обстоятельствах.

"Нужно просто понимать в случае возникновения сложной, чрезвычайной ситуации, когда может не быть тепла и электроэнергии, последовательность своих действий. Если есть возможность, переезжаем, перевозим детей к родственникам - там, где есть тепло и электроэнергия. Если нет, то мы, как и всегда, рядом", - отметил Гладков.